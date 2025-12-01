Chiusa anche a dicembre la guardia medica di Cattolica Eraclea. Servizio spostato a Montallegro

Il Servizio di Assistenza Primaria ad attività oraria, ossia l’ex guardia medica del presidio di

Cattolica Eraclea, rimarrà chiusa da oggi 01/12/2025 al 31/12/2025. A comunicarlo è la direzione del

Distretto Sanitario di Ribera che ha anche assicurato che, al fine di garantire l’accesso alle cure da

parte degli utenti, il servizio sarà garantito dai medici della guardia medica di Montallegro.