Cattolica Eraclea

Chiusa anche a dicembre la guardia medica di Cattolica Eraclea. Servizio spostato a Montallegro

A comunicarlo è la direzione del Distretto Sanitario di Ribera

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Il Servizio di Assistenza Primaria ad attività oraria, ossia l’ex guardia medica del presidio di
Cattolica Eraclea, rimarrà chiusa da oggi 01/12/2025 al 31/12/2025. A comunicarlo è la direzione del
Distretto Sanitario di Ribera che ha anche assicurato che, al fine di garantire l’accesso alle cure da
parte degli utenti, il servizio sarà garantito dai medici della guardia medica di Montallegro.

0 commenti

