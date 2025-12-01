Livatino: Agenzia entrate gli intitolata sala convegni Sicilia

L’Agenzia delle entrate intitola la sala convegni della Direzione regionale della Sicilia, a Palermo, al giudice Rosario Livatino. “Un gesto di alto valore istituzionale e civile”, per il sottosegretario all’Economia e alle Finanze, con delega all’Agenzia delle entrate, Sandra Savino.

“Nel 1977 – ricorda Savino – Livatino prese servizio proprio all’interno dell’amministrazione finanziaria, come vicedirettore dell’Ufficio del Registro di Agrigento, distinguendosi per professionalita’, lealta’ e profondo senso del dovere. Il suo percorso e il suo sacrificio, con il vile attentato mafioso del 21 settembre 1990, sono ancora oggi un riferimento etico per tutti i servitori dello Stato”. “Intitolare uno spazio istituzionale alla sua memoria – prosegue – significa riaffermare, nel quotidiano, i valori che Livatino ha incarnato: rigore, integrita’ e coerenza tra responsabilita’ pubblica e servizio alla collettivita’. E’ un modo per trasmettere questi principi alle nuove generazioni di funzionari e per rendere vivo un esempio che appartiene all’intero Paese. Ringrazio la Direzione regionale della Sicilia e l’Agenzia delle Entrate per aver promosso questa iniziativa – conclude Savino – che contribuisce a custodire e rafforzare una memoria che e’ patrimonio di tutti”.