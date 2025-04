Tentano di truffare anziani ma vengono scoperti, tre fogli di via obbligatori 

Tre fogli di via obbligatori sono stati emessi dal questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello nei confronti di persone denunciate per aver tentato delle truffe nei confronti di anziani. I tre, che non risiedono nella provincia nissena, non potranno far ritorno nel comune di Caltanissetta per un periodo di tre anni.

Gli agenti erano intervenuti in due occasioni, dopo le richieste arrivate sulla linea di emergenza della sala operativa, per persone sospette che avevano contattato anziani che vivono da soli, presentandosi quali appartenenti alle forze dell’ordine. I finti carabinieri o poliziotti, che a volte possono presentarsi anche quali falsi avvocati, avevano chiesto soldi e gioielli alle vittime per risolvere contenziosi nati a seguito di incidenti stradali causati da familiari. Nei due casi specifici, però, le anziane vittime hanno fiutato subito la truffa, interrompendo i contatti, e allertando la Polizia. Il rapido intervento delle Volanti e della Squadra Mobile ha consentito di individuare i truffatori, condurli in Questura e identificarli.