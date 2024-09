Aggiudicata la gara per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali ex consortili SPC n. 31, 38 e 39

Previsti nuovi interventi di manutenzione su alcune strade interne della zona centro-nord di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E’ stata infatti aggiudicata la gara relativa all’Accordo Quadro annuale per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulle strade ex consortili SPC n. 31 ex consortile Cammarata verso Casteltermini, SPC n. 38 Borgo Pasquale-Fiumicello e SPC n. 39 Soria-Casalicchio.

I lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Artemide con sede a Roma, che ha offerto il ribasso del 12,5267% per un importo contrattuale complessivo di 186.000,00 euro più Iva, compresi 3.720.,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’affidamento e le procedure di gara (integralmente telematica) sono state effettuate tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA).

I lavori sono stati progettati dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali e finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DM n. 224/2020 “Finanziamenti degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e città metropolitane”. L’impresa aggiudicataria dovrà eseguire tutti gli interventi entro 365 giorni dalla data di consegna dei lavori.