Cammarata: approvato progetto da 880 mila euro per il campo “Vito Di Marco”
Un intervento che, se ottenuto, permetterà il restyling del campo sportivo
La giunta guidata dal Sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, ha approvato un progetto da 880 mila euro da candidare al bando “Sport e Periferie”. Un intervento importante che, se ottenuto, consentirà il restyling del campo sportivo “Vito Di Marco”, con la realizzazione del terreno di gioco in erba sintetica e la riqualificazione dei campetti da tennis, pallavolo e basket.
“L’obiettivo è quello di dotare la nostra comunità di strutture sportive moderne ed efficienti, mettendo finalmente a disposizione del Kamarat un impianto all’altezza della sua storia, delle sue ambizioni e dell’entusiasmo che questa squadra continua a trasmettere a tanti sportivi e tifosi”, dice il sindaco Mangiapane che ringrazia e rivolge i “complimenti alla società, ai dirigenti, allo staff tecnico e agli atleti per le emozioni che hanno saputo regalare nel corso della stagione appena conclusa. Un percorso che ha reso orgogliosa l’intera comunità e che ci auguriamo possa essere il preludio a nuovi e importanti traguardi sportivi. Colgo l’occasione per ringraziare il Comitato Crocifisso della Pioggia e la famiglia Rao per l’organizzazione del torneo dedicato alla memoria di Francesco Rao, che si sta svolgendo presso il campetto Gianguarna. Un’iniziativa che ha preso il via ieri sera e che vedrà sfidarsi numerose squadre nel corso dell’estate, contribuendo ad animare e valorizzare uno spazio importante per la nostra comunità. Manifestazioni come questa rappresentano una preziosa occasione di aggregazione, svago e condivisione per tanti giovani, promuovendo i valori dello sport e dello stare insieme. Un plauso particolare al neo Assessore allo Sport, Francesco Carità, che sin dal suo insediamento ha dimostrato grande impegno, entusiasmo e attenzione verso il mondo dello sport”.