Palermo

Pistola e proiettili nel vano contatori di un condominio, indagini

Occultati circa 150 pezzi tra proiettili di vario calibro, bossoli già esplosi e numerose ogive

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno effettuato un capillare servizio di controllo del territorio nel quartiere “Zen 2”, che ha portato alla luce un ingente quantitativo di munizionamento e componenti per armi, occultati in diversi punti del padiglione di via Fausto Coppi.

​L’attività di ricerca dei militari si è concentrata sugli spazi comuni dell’area, permettendo di scovare una serie di involucri nascosti in posti insospettabili. Nelle intercapedini, tra cunicoli, tombini e vani dei contatori, erano infatti occultati circa 150 pezzi tra proiettili di vario calibro, bossoli già esplosi e numerose ogive, pronti per essere riassemblati per il confezionamento manuale delle munizioni.

​Tra il materiale recuperato figura anche una pistola a salve sprovvista del tappo rosso di sicurezza e con la canna modificata tramite piombatura. Durante le medesime ispezioni all’interno del padiglione, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata anche da una motocicletta da cross. Dai successivi accertamenti il mezzo è risultato oggetto di un furto denunciato appena il giorno prima; il veicolo è stato così prontamente restituito al legittimo proprietario.

​Tutto il materiale balistico e la pistola a salve sono stati sottoposti a sequestro a carico di ignoti. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per risalire all’identità di chi avesse disponibilità dei luoghi e del materiale sequestrato.

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