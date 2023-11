Cammarata, installate le cassette modulari per i cittadini

Garantire un regolare servizio di recapito anche nelle zone caratterizzate da carenza di toponomastica, facilitando il portalettere nell’individuazione dei destinatari della corrispondenza. Con questa finalità Poste Italiane ha installato a Cammarata 105 nuove cassette modulari suddivise in diversi moduli installati sul territorio.

La consegna ufficiale delle chiavi ai cittadini si è tenuta stamani presso la sede del Comune sita in via Roma alla presenza dei rappresentanti aziendali, del sindaco Giuseppe Mangiapane e dell’assessore Vincenzo Russotto. “Le consegne odierne, frutto della proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’azienda Poste Italiane, rappresentano un importante traguardo e contribuiranno nel concreto a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, in particolare di chi vive nelle zone di campagna prive di toponomastica”, ha commentato il primo cittadino di Cammarata.

Ognuno dei blocchi installati contiene più cassette postali, di proprietà di Poste Italiane, a ciascuna delle quali può accedere il cliente assegnatario per il ritiro degli invii postali, ovviando così alla difficoltà di comunicare ai propri interlocutori l’indirizzo completo.

Poste Italiane rinnova così il proprio impegno e l’attenzione verso il territorio della provincia di Agrigento. L’amministrazione comunale di Cammarata ha collaborato per l’installazione delle cassette modulari, che sono state assegnate gratuitamente da Poste Italiane una per ogni nucleo famigliare.