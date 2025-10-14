Fango e detriti lungo la strada Cammarata-Vallelunga: interrotta al traffico

“La Strada Provinciale Cammarata–Vallelunga è interrotta al traffico a causa di fanghiglia sulla carreggiata, subito dopo il centro commerciale, in prossimità del bivio Casalicchio. Si invita a prestare la massima attenzione e a utilizzare percorsi alternativi”. Ad informare la cittadinanza ed evitare incidenti è il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane.