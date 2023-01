Nuovi defibrillatori a Cammarata, Mangiapane: “obiettivo raggiunto”

Nuovi defibrillatori semiautomatici a Cammarata. Quattro sono stati installati a Gianguarna – Piazza Giolitti, Piazza della Vittoria accanto al liceo scientifico, Piazza Marrelli e Santa Maria di fronte la scuola elementare, che in aggiunta ai due già presenti, uno in via Bonfiglio, donato dalla famiglia Catarella e quello collocato al Palazzo Comunale, consentono di coprire quasi tutto il paese.

“Si tratta di defibrillatori semiautomatici, salvavita che eseguono un’analisi del ritmo cardiaco e sono in grado di valutare se il ritmo analizzato è defibrillabile oppure no. La scarica viene consigliata solo in caso di necessità. Un obiettivo che possiamo definire dunque raggiunto, un’importante azione in ambito sanitario a favore della vita dei cittadini, perché ciò che vogliamo è proprio che nessun aspetto rimanga trascurato. In particolar modo ciò che riguarda la tutela e la salvaguardia della vita dei cittadini,” ha dichiarato il primo cittadino Giuseppe Mangiapane.