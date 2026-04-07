Trasporto Pubblico, confermata la legittimità dell’affidamento a Cammarata

Si chiude con una conferma dell’operato dell’amministrazione la vicenda giudiziaria legata al servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Cammarata.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) ha messo la parola “fine” alla controversia, confermando la piena legittimità dell’affidamento alla società M.A. S.r.l.. Tutto ha inizio nel marzo 2025, quando l’amministrazione comunale avvia una procedura di affidamento diretto, consultando diversi operatori del settore. Al termine della selezione, è la M.A. S.r.l. a spuntarla, presentando l’offerta migliore sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Una decisione che la Soc. B.A. S.r.l. ha immediatamente impugnato innanzi al T.A.R. Palermo. Le censure erano specifiche: mancanza di titoli autorizzativi, assenza di pregressa esperienza economica nel biennio precedente e inidoneità dei mezzi di trasporto.

In giudizio, la M.A. S.r.l.- risultata vincitrice della procedura – si è affidata agli avvocati Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi e Massimiliano Valenza. La difesa ha contestato punto per punto le tesi avversarie. È stato dimostrato il possesso del titolo per il trasporto di persone su strada e l’iscrizione alla Camera di Commercio, come previsto dalle norme vigenti e dalla lettera di invito. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la M.A. S.r.l. ha documentato lo svolgimento di servizi analoghi per le Prefetture di Agrigento e Catania, superando ampiamente la soglia richiesta di 110.000,00 euro, raggiungendo una cifra superiore ai 141.000,00 euro.

Gli avv.ti Rubino, Capizzi e Valenza hanno, inoltre, dimostrato la totale mancanza di prove prodotte dalla controparte riguardo alla presunta inadeguatezza dei mezzi.

Dopo la prima sentenza del T.A.R. che aveva già respinto il ricorso, il CGA ha ribadito la correttezza dell’operato del Comune di Cammarata, difeso dall’Avv. Massimiliano Mangano. I giudici di secondo grado hanno confermato la piena validità dei requisiti professionali e della capacità economica della società aggiudicataria. Con questa sentenza, la M.A. S.r.l. potrà continuare a gestire regolarmente il servizio per i prossimi due anni, garantendo la mobilità dei cittadini per un valore complessivo di 110.000,00 euro