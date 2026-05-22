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“Ruba 4 mila euro dalla cassa in un mese”, condannato dipendente di una farmacia 

L’uomo, dipendente da oltre dieci anni della farmacia, è stato “incastrato” dalle telecamere con un ammanco di 4 mila euro

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

La terza sezione penale della Corte di appello di Palermo ha disposto la condanna ad un anno di reclusione nei confronti di Giuseppe Giovanni Augello, 62 anni, di Cattolica Eraclea, per il reato di furto aggravato. I giudici di appello, dunque, hanno confermato il verdetto di primo grado del tribunale di Agrigento. La vicenda risale al maggio-giugno 2019. Augello, storico dipendente della farmacia Argento di Cattolica Eraclea, avrebbe sottratto circa 4 mila euro in contanti dal registratore di cassa.

Ad “incastrarlo” i filmati delle telecamere di sorveglianza dell’attività commerciale. Sono ben 45 i frame estrapolati dai sistemi di sicurezza che immortalano l’imputato impossessarsi del denaro. Il titolare aveva maturato da tempo sospetti sull’uomo, dipendente della farmacia da circa dieci anni. In appena trenta giorni – è questa la ricostruzione – la cifra sottratta ammontava a quattromila euro. Per questo motivo all’imputato, difeso dall’avvocato Santo Lucia, è stata anche contestata l’aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità. Il titolare della farmacia si è costituito parte civile, rappresentato dall’avvocato Vincenza Gaziano.

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