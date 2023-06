Wwf, alunni della scuola “Giovanni XXIII” in escursione sul Monte Cammarata

Immersi nel bosco di Cammarata, i ragazzi della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” sono stati accompagnati dal Presidente della WWF Sicilia Area Mediterranea, Arch. Giuseppe Mazzotta, per riflettere su quanta bellezza ci offre la natura e sulla necessità di preservarne l’esistenza.

Conversando sulla crisi climatica e di quanto sia urgente provvedere ad amare la terra in modo diverso da quanto oggi abbia fatto l’uomo, l’occasione è stata utile per far intervenire l’Ispettore Sup. Francesco Messana, in quiescenza dal Corpo Forestale Regionale, componente del Co.N.Al.Pa, e “leggere” le piante del vivaio dell’azienda forestale che ancora resiste, grazie ai pochi operatori che lo curano.

Leccio, frassino, pino e tante altre essenze endemiche o che sono state introdotte nel nostro ambiente boschivo e che ne costituiscono la principale sostanza, hanno fatto da apripista per una riflessione sull’importanza di tali preziose riserve.

Un’abbondante colazione di “pani cunzatu” è stata offerta dall’Amministrazione Comunale, e l’assessore all’ambiente Maria Concetta Mangiapane, con il sindaco Giuseppe Mangiapane, sono intervenuti per stimolare, infine, una riflessione sulle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Su questo argomento il presidente Mazzotta ha invitato tutti a riflettere su quanto sia mortificante, ancora oggi, trovare per le strade della nostra splendida terra una enorme quantità di sacchetti di rifiuti che pochi incivili abbandonano offrendo alla nostra magnifica Sicilia una immagine disonorevole.

I giovani, il futuro, ad essi tocca di far seguire un percorso di civiltà ad una società che sempre di più offre esempi positivi che ci danno certezza di un mondo libero, dove il bene sarà la normalità.

Tutti hanno ringraziato la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Cammarata, prof.ssa Girolama Casà, e le insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi, per la piena disponibilità ad offrire collaborazione in un progetto che riguarda il futuro del pianeta.