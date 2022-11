Al Minerva di Campobello di Licata le foto e un film di Diego Romeo

Diego Romeo esporrà le sue fotografie a Campobello di Licata e tra queste, tutte belle, un ritratto dell’attrice Marta Abba del 1972, ‘musa di Pirandello’ che cattura oggi l’attenzione di Silvio Benedetto e Silvia Lotti non solo in quanto (oltre che pittori) ‘teatranti’, ma per la qualità dell’immagine, per quella sua atmosfera brumosa e per l’intensità dello sguardo che da essa emerge.

“L’attrice pirandelliana ci guarda ancora – scrive Silvio Benedetto – ci guarda dalla penombra che la ‘disorbita’, penombra densa di echi di quinte, di sipari, di applausi.”.

Nella mostra non mancano altri ritratti (intenso quello di Rosetta Romano) ed altre fotografie dedicate al teatro: scene di danza, momenti di prosa, spettacoli etnici e popolari devozionali.

Diego Romeo, anche attento giornalista, mai fermo, col suo ‘occhio-obiettivo’ è solito raccogliere immagini, con la sua camera fotografica o con la sua mente. Ferma momenti e colori di quel teatro che lui ama (danza, prosa, espressività). Cattura in bianco e nero immagini-documento della strada: uno di quei vecchi bar presenti in ogni città col loro melanconico silenzio, un angolo desolato del centro storico di Agrigento, l’istantanea di un volto (notevoli quello di “Michele u pazzu” di Linosa e quello del bambino davanti a San Calò in processione suo spauracchio inconsapevole). Molte, tante di queste immagini ed ancora altre non riportate sulla carta sensibile sono entrate invece nel montaggio creativo, veloce e provocante, di Diego Romeo per il suo film “La notte dei mandorli in fiore”.

L’incontro con Diego Romeo è una delle innumerevoli proposte di Silvio Benedetto e Silvia Lotti, con la loro “La via del mare” giunta quest’anno alla XVIII edizione: “Oggi in questa Sicilia viva e in fermento – ci dice Silvia Lotti – ma anche non sempre attenta alle valide proposte di arte e cultura, proposte che invece noi riteniamo meritino di emergere, e così, in maniera autonoma, vogliamo fare spazio a chi, con impegno e valore, opera sia in luoghi decentrati sia nelle grandi città ma al di fuori delle mode imposte dal ritmo sfrenato del business.”.

Una curiosità: la foto di Diego Romeo “Marta Abba” è stata utilizzata come fonte iconografica da Michele Placido per il suo film in fase di preparazione dedicato all’attrice pirandelliana.

Diego Romeo a Campobello di Licata: sabato 12 novembre 2022 ore 17,30 visione del suo film “La notte dei mandorli in fiore” seguita da un incontro-dialogo con l’autore, inoltre mostra di sue fotografie (aperta sino a venerdì 18 novembre). Saletta Minerva, via Marconi 1, Campobello di Licata (Agrigento).