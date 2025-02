Evacuata scuola per sospetta fuga di gas, allarme rientrato a Campobello di Licata

Momenti di apprensione questa mattina a Campobello di Licata dove gli studenti dell’istituto comprensivo San Giovanni Biolco sono stati evacuati per una sospetta fuga di gas. Allarme prontamente rientrato in seguito all’immediato sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco e dai tecnici di Italgas. Secondo quanto ricostruito, in realtà si tratterebbe non di gas ma di problemi legati allo scarico di acque reflue e alla fognatura.