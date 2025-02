In fiamme il furgone di una ditta di autodemolizioni, indagini 

Notte di fuoco a Campobello di Licata. Il Fiat Doblò, di proprietà di una società di autodemolizioni, è stato danneggiato da un incendio divampato in via Lenin. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Non sono ancora chiare le cause del rogo ma, secondo una prima ricostruzione, non sarebbero stati ritrovati elementi utili che almeno al momento possano far pensare ad un atto doloso. Gli investigatori, come da procedura, hanno già sentito il titolare della ditta, un quarantenne del posto. Al via le indagini per accertare l’esatta causa dell’incendio.