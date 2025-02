Manutenzione stradale a Campobello di Licata, i consiglieri: “interventi improvvisati”

I Consiglieri Comunali Gabriele Brunetto, Giovanni D’Angelo e Dyana Intorre denunciano la grave situazione della manutenzione stradale nel Comune di Campobello di Licata e chiedono risposte chiare all’Amministrazione.

Negli ultimi mesi, numerose segnalazioni da parte dei cittadini hanno evidenziato il degrado del manto stradale in diverse zone del paese, caratterizzato da buche e avvallamenti che rappresentano un pericolo per automobilisti e pedoni.A seguito di tali segnalazioni, sono stati documentati interventi di riparazione eseguiti con metodi inadeguati, utilizzando malta anziché mattonelle ad esempio, compromettendo così l’omogeneità e la resistenza della carreggiata.”Non possiamo tollerare che la sicurezza stradale venga gestita con rattoppi improvvisati. È inaccettabile che gli interventi vengano eseguiti senza un piano adeguato, con materiali non idonei e senza una visione a lungo termine”, dichiarano i Consiglieri.

Per questo motivo, è stata presentata un’interrogazione scritta indirizzata al Sindaco e per conoscenza all’Assessore alla Manutenzione per chiedere: Quali interventi di manutenzione stradale siano stati programmati per il 2025; Se esista un piano strutturato di monitoraggio e manutenzione periodica delle strade; Perché i dipendenti comunali siano stati incaricati di intervenire con materiali non adeguati; Se l’Amministrazione intenda attuare un piano straordinario per la manutenzione delle strade più critiche; Se siano previsti materiali e tecnologie innovative per garantire interventi più efficaci e duraturi.

I Consiglieri Comunali invitano la cittadinanza a segnalare ulteriori criticità stradali e a sostenere questa battaglia per la sicurezza e il decoro urbano.”Ci aspettiamo risposte concrete e azioni immediate. Il Comune deve garantire una manutenzione efficace, programmata e realizzata con criteri di qualità, per la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini”.