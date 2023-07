Canicattì, 24enne ferito a coltellate da una ragazza 

Quattro coltellate alla schiena a margine di una lite per questioni sentimentali. È successo a Canicattì dove un ventiquattrenne è finito all’ospedale Barone Lombardo con una prognosi di venti giorni. Il giovane non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione a sferrare i fendenti alle spalle sarebbe stata una ragazza di ventidue anni.

Al centro della discussione, degenerata poco dopo, ci sarebbero questioni di cuore. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti che hanno identificato la ragazza. Il 24enne adesso potrà sporgere querela di parte, condizione necessaria per procedere contro l’aggressore.