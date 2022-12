Canicattì, apertura straordinaria della Casa Museo Giudice Livatino

Apertura straordinaria della Casa Museo Giudice Livatino. La casa aprirà le porte, senza obbligo di prenotazione, sabato 31 dicembre dalle 9 alle 19. Sarà l’occasione, anche l’ultimo giorno dell’anno, di conoscere più da vicino il luogo dove visse il giudice, divenuto negli anni una tappa simbolo di giustizia e fede. Per l’occasione sarà possibile iscriversi anche all’associazione per l’anno 2023.

La casa del Giudice Rosario Livatino è il luogo fisico in cui ha edificato i suoi valori. Rosario Livatino, sostenuto e protetto dai genitori, è cresciuto nel cuore di Canicattì in provincia di Agrigento. Dal 21 settembre 1990 a oggi la sua casa è rimasta immutata per volere dei genitori e successivamente degli eredi. Ubicata in via Regina Margherita 166, costituisce un tessera del mosaico dell’antica Canicattì. Nella dimora della famiglia Livatino e soprattutto nella camera-studio di Rosario si percepisce, ancora oggi, il suo spirito e la sua tempra fortificata dalla sua fede in Dio. Tra i vari libri, codici, riviste e film in VHS è possibile comprendere quali fossero i suoi interessi: ispirati ai principi di giustizia e cristianità con un pizzico di sano umorismo. L’ordine schematico dei propri effetti e la semplicità della sua camera ci lasciano immaginare come i suoi ideali fossero ben chiari al suo pensiero e palesemente netta fosse la distinzione tra bene e male. Visitare la casa di Rosario Livatino è un’esperienza che lascia il segno perché forti sono le emozioni che ne scaturiscono.