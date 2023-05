Canicattì, auto rubata nella notte: indagini 

Lascia l’automobile parcheggiata lungo la carreggiata ma non la ritrova più. Ignoti hanno messo a segno il furto di una Lancia Ypsilon in via Fazello, a Canicattì. Il fatto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì. A fare la scoperta è stato il proprietario del veicolo che non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Polizia e carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dalla presenza di telecamere nella zona.