Canicattì, carta di credito sempre in tasca ma gli prelevano 500 euro: indagini 

Gli spariscono ben cinquecento euro dalla carta di credito ma non ha mai eseguito operazioni di nessun tipo e non si è mai recato allo sportello per prelevare. È successo ad un cinquantasettenne di Canicattì che non ha potuto fare altro che recarsi dagli agenti del locale commissariato e denunciare l’accaduto. La circostanza più insolita è che, secondo quanto ricostruito dalla banca, qualcuno si è recato al bancomat di via Carlo Alberto e, alle 19;03, ha effettuato il prelievo. Adesso sono in corso indagini per risalire all’identità della persona e capire soprattutto come abbia fatto a far sparire il denaro. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere della banca.