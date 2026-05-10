Politica

Schifani: “Giovani restino, Sicilia non è più Cenerentola d’Italia”

"Ai giovani dico: abbiate fiducia nella Sicilia e restate". È questo l'appello lanciato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

“Ai giovani dico: abbiate fiducia nella Sicilia e restate”. È questo l’appello lanciato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un’intervista alla testata Livesicilia.it, in cui traccia il bilancio dell’azione di governo e delinea gli obiettivi per l’ultima parte della legislatura. Il governatore rivendica il superamento di una fase critica: “Questa Sicilia non è più la Cenerentola d’Italia” spiega. Schifani sottolinea come i risultati economici della sua amministrazione siano certificati da enti indipendenti: la Sicilia registra un avanzo di cinque miliardi e un aumento costante delle entrate fiscali. I dati Svimez evidenziano un PIL in crescita del 9,9% nel triennio 2021-2024 e un “boom occupazionale” del 13,5%, superiore alla media nazionale, con oltre 30mila nuovi occupati nel solo settore industriale. “Prendere atto che la Sicilia cresce non significa cullarsi – avverte però Schifani – il vero obiettivo è trasformare le statistiche in qualità della vita”. Il cuore dell’azione di governo resta il contrasto alla fuga dei cervelli.

Tra le misure messe in campo, il presidente cita il “South Working” — incentivi per le imprese che riportano in Sicilia giovani lavoratori già impiegati altrove — e nuovi strumenti per il credito alla prima casa. Complessivamente, attraverso l’Irfis, sono in gestione misure per circa 775 milioni di euro destinate a investimenti, assunzioni a tempo indeterminato, turismo e commercio.

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