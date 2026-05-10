Rifiuti abbandonati tra Lido Rossello e Giallonardo, Mallia: “chi sporca pagherà”
Al vaglio le immagini delle foto-trappole da parte della Polizia Municipale
Le foto‑trappole del Comune di Realmonte hanno immortalato alcuni soggetti che si sono responsabili nell’atto di abbandonare rifiuti in più punti del territorio, tra cui Lido Rossello e le zone di Giallonardo. Le immagini sono già al vaglio del Comando di Polizia Municipale per l’avvio immediato delle procedure di accertamento, sanzione amministrativa e denuncia penale.
“Non ci saranno tolleranze per chi deturpa l’ambiente e mette a rischio la salute pubblica. Il recupero del rifiuto abbandonato ha un costo. Quel costo non è solo economico, è tempo degli operatori, mezzi e materiali impiegati per la rimozione, spese di smaltimento, e interventi di bonifica, è il degrado del decoro urbano, è il rischio per la salute pubblica e la perdita di qualità della vita per chi rispetta le regole.Queste spese ricadono inevitabilmente sui cittadini onesti, attraverso tasse e servizi che potrebbero essere destinati ad altro se non fosse necessario riparare ai danni causati da pochi incivili. Per questo motivo non possiamo più tollerare comportamenti che scaricano i costi privati e sociali sull’intera comunità. Chi abbandona rifiuti non solo infrange la legge, ma sottrae risorse a scuole, servizi e manutenzione, danneggiando chi ogni giorno contribuisce correttamente al bene comune. Tutto questo deve finire! La tutela dell’ambiente è responsabilità di tutti. Chi sporca pagherà”, dichiara il sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia.