Realmonte

Rifiuti abbandonati tra Lido Rossello e Giallonardo, Mallia: “chi sporca pagherà”

Al vaglio le immagini delle foto-trappole da parte della Polizia Municipale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Le foto‑trappole del Comune di Realmonte hanno immortalato alcuni soggetti che si sono responsabili nell’atto di abbandonare rifiuti in più punti del territorio, tra cui Lido Rossello e le zone di Giallonardo. Le immagini sono già al vaglio del Comando di Polizia Municipale per l’avvio immediato delle procedure di accertamento, sanzione amministrativa e denuncia penale.

“Non ci saranno tolleranze per chi deturpa l’ambiente e mette a rischio la salute pubblica. Il recupero del rifiuto abbandonato ha un costo. Quel costo non è solo economico, è tempo degli operatori, mezzi e materiali impiegati per la rimozione, spese di smaltimento, e interventi di bonifica, è il degrado del decoro urbano, è il rischio per la salute pubblica e la perdita di qualità della vita per chi rispetta le regole.Queste spese ricadono inevitabilmente sui cittadini onesti, attraverso tasse e servizi che potrebbero essere destinati ad altro se non fosse necessario riparare ai danni causati da pochi incivili. Per questo motivo non possiamo più tollerare comportamenti che scaricano i costi privati e sociali sull’intera comunità. Chi abbandona rifiuti non solo infrange la legge, ma sottrae risorse a scuole, servizi e manutenzione, danneggiando chi ogni giorno contribuisce correttamente al bene comune. Tutto questo deve finire! La tutela dell’ambiente è responsabilità di tutti. Chi sporca pagherà”, dichiara il sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe CastaldoIn aggiornamento

Bambino di 10 anni precipita da un balcone ad Agrigento, è grave
Apertura

Mafia, confiscato mezzo milione di euro a favoreggiatore del boss Leo Sutera 
Apertura

Uomo ucciso a colpi di pistola in auto: vittima un 34enne
Apertura

Incendio danneggia negozio di attrezzi agricoli a Raffadali, indagini 
Apertura

Manifesto funebre del sindaco Spinelli al cimitero, ennesimo avvertimento a Calamonaci
banner italpress istituzionale banner italpress tv