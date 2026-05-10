Rifiuti abbandonati tra Lido Rossello e Giallonardo, Mallia: “chi sporca pagherà”

Le foto‑trappole del Comune di Realmonte hanno immortalato alcuni soggetti che si sono responsabili nell’atto di abbandonare rifiuti in più punti del territorio, tra cui Lido Rossello e le zone di Giallonardo. Le immagini sono già al vaglio del Comando di Polizia Municipale per l’avvio immediato delle procedure di accertamento, sanzione amministrativa e denuncia penale.

“Non ci saranno tolleranze per chi deturpa l’ambiente e mette a rischio la salute pubblica. Il recupero del rifiuto abbandonato ha un costo. Quel costo non è solo economico, è tempo degli operatori, mezzi e materiali impiegati per la rimozione, spese di smaltimento, e interventi di bonifica, è il degrado del decoro urbano, è il rischio per la salute pubblica e la perdita di qualità della vita per chi rispetta le regole.Queste spese ricadono inevitabilmente sui cittadini onesti, attraverso tasse e servizi che potrebbero essere destinati ad altro se non fosse necessario riparare ai danni causati da pochi incivili. Per questo motivo non possiamo più tollerare comportamenti che scaricano i costi privati e sociali sull’intera comunità. Chi abbandona rifiuti non solo infrange la legge, ma sottrae risorse a scuole, servizi e manutenzione, danneggiando chi ogni giorno contribuisce correttamente al bene comune. Tutto questo deve finire! La tutela dell’ambiente è responsabilità di tutti. Chi sporca pagherà”, dichiara il sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia.