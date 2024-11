Canicattì, deve scontare pena per maltrattamenti: arrestato e portato in carcere

Gli agenti del commissariato di Canicattì, in esecuzione di un ordine di carcerazione disposto dall’autorità giudiziaria, hanno arrestato un 45enne del posto, per maltrattamenti e lesioni personali ai danni dell’ex coniuge. I fatti sono stati commessi tra il gennaio e settembre del 2021. L’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione ed è stato trasferito alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di contrada Petrusa ad Agrigento per scontare la pena.