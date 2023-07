Canicattì, donna trovata morta in casa: da giorni non dava nessuna notizia

Una donna è stata trovata morta nel pomeriggio di ieri a Canicattì. Da giorni i familiari non avevano notizie della congiunta Concetta Carlino, 55enne badante, e preoccupati hanno allertato i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che hanno trovato il corpo della donna riverso a terra all’interno della sua abitazione sita in via Giovan Battista Vico.

La donna stando alle prime informazioni è morta a causa di un malore improvviso. Sul posto si recati anche i sanitari del 118 che hanno solamente constatato la morte della 55enne e i Poliziotti del Commissariato di Canicattì.