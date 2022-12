Canicattì, giovani scippano cellulare ad anziano mentre passeggia 

Un settantaquattrenne di Canicattì, uscito per effettuare alcune commissioni, è stato strattonato e derubato del cellulare che teneva in mano da alcuni giovani. Il fatto è avvenuto in pieno pomeriggio lungo la centrale via Veneto, nei pressi dello stadio comunale.

Il gruppetto di ragazzi, tutti ventenni, ha preso di mira il pensionato e con una mossa fulminea gli ha rubato il cellulare. Poi la fuga a piedi facendo perdere le tracce. Spavento per l’uomo derubato che ha allertato la polizia. Sulla vicenda indagano gli agenti del locale commissariato.