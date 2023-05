Canicattì, ladri svaligiano casa: portati via televisore e attrezzi 

Ladri in azione in contrada Pidocchio, a Canicattì. Ignoti si sono intrufolati nell’abitazione di campagna di proprietà di un quarantaduenne e hanno rubato un televisore, un taglia erba e due motosega. A fare la scoperta è stato il vicino di casa che si è accorto delle finestre aperte.

Il proprietario, recatosi sul posto, ha poi notato il lucchetto del cancello forzato, il garage aperto e, appunto, le finestre. L’uomo non ha potuto fare altro che recarsi al commissariato di Canicattì e denunciare l’accaduto. Al via le indagini per risalire agli autori del furto.