Canicattì, ladri “visitano” il liceo Scientifico: portati via computer e materiale informatico 

Ladri in azione a Canicattì. Ignoti malviventi hanno fatto irruzione al Liceo Scientifico “Sciascia”. I balordi sono riusciti a portare via computer e altro materiale informatico. A fare la scoperta è stato il personale scolastico che non ha potuto fare altro che allertare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del locale commissariato che hanno effettuato un primo sopralluogo. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.