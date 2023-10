Canicattì, manifestazione in piazza per sostenere l’ospedale Barone Lombardo

Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento ha partecipato con una propria delegazione alla manifestazione, che si è svolta a Canicattì, indetta dal Comitato civico pro ospedale, per sensibilizzare il governo regionale a potenziare il “Barone Lombardo”. Si tratta di un presidio ospedaliero a cui va garantita un’ adeguata e moderna condizione logistica, strutturale, anche in termini di apparecchiature, per offrire un livello essenziale di assistenza sanitaria dovuto ad un consistente bacino di utenza a cui è rivolto il servizio.

L’adesione alla manifestazione si muove in continuità con l’impegno del Cartello Sociale sul fronte della salvaguardia del sistema sanitario pubblico e del contrasto ad una strategia che punta decisamente verso la valorizzazione della sanità privata, minando pericolosamente quello che è un diritto sancito dalla Costituzione, il diritto alla salute, assolutamente da garantire con efficienza e continuità. Tutte le iniziative in tal senso promosse dai cittadini, a difesa soprattutto delle fasce più deboli della popolazione, avranno sempre il sostegno del Cartello Sociale nell’auspicio che presto si possa stabilire un confronto con le autorità competenti che hanno potere decisionale sul futuro di un sistema che garantisca a tutti servizi essenziali di assistenza sanitaria.