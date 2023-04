Canicattì, rubato fucile dall’abitazione di un pensionato: indagini 

Ladri in azione a Canicattì. Ignoti malviventi, approfittando dei lavori di ristrutturazione in una palazzina, sono riusciti ad entrare in un appartamento in via Pertini. Una volta all’interno dell’abitazione, dopo aver rovistato dappertutto, hanno rubato un fucile calibro 12 utilizzato per la caccia legalmente detenuto da un pensionato di ottantadue anni. A fare la scoperta è stato proprio quest’ultimo che ha immediatamente chiamato i carabinieri e denunciato l’accaduto. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al via le indagini da parte dei militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Canicattì.