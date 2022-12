“Canicattì sicura”, cabina di regia al lavoro: presenti anche i rappresentanti degli studenti

Microcriminalità sempre più incombente a Canicattì. Dopo la firma del protocollo “Canicattì sicura” tra l’amministrazione e il prefetto di Agrigento Maria Cocciufa, la cabina di regia coordinata dal Delegato del Prefetto, Gabriele Barbaro, è a lavoro insieme ai Rappresentanti delle Forze di Polizia, il Comandante della Polizia locale, i Rappresentanti della Curia Arcivescovile e dell’Ufficio Scolastico Provinciale, per avviare iniziative e promuovere un maggiore coinvolgimento dei cittadini e stimolare una presenza attiva sul territorio anche attraverso azioni di promozione culturale, di cittadinanza attiva e di partecipazione diffusa.

Canicatti sicura

“E’ stata una riunione interessante con il coinvolgimento attivo dei rappresentanti degli studenti delle scuole di Canicattì, ha dichiarato il Gabriele Barbaro delegato della Prefettura di Agrigento a margine dell’incontro. Abbiamo parlato con i ragazzi di come contrastare l’uso di alcool e droga ma molte delle idee che abbiamo stilato ed eventuali progetti che andremo a mettere in campo sono stati proprio dei suggerimenti dei ragazzi, come per esempio creare una consulta studentesca o creare un’area pedonalizzata dove programmare eventi culturali. Insomma tante idee che andremo ad approfondire nei prossimi incontri”.

Bisogna prevenire ma sopratutto reprimere i fenomeni insidiosi per il vivere civile e per lo sviluppo economico e sociale del territorio.