Canicattì, sorpresi in sella ad un e-bike rubata: denunciati due tunisini

La bici è stata sequestrata e verrà restituita ai legittimi proprietari

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

I poliziotti del locale commissariato di Canicattì hanno denunciato a piede libero due extracomunitari senza fissa dimora, per l’ipotesi di reato di ricettazione. I due tunisini, durante un normale controllo del territorio, sono stati sorpresi in sella ad una bici elettrica, risultata provento di un furto avvenuto proprio in città. La bici è stata sequestrata e nei prossimi giorni verrà restituita ai legittimi proprietari. In corso sono anche le verifiche per accertare la presenza regolare in territorio italiano dei due extracomunitari.

