Canicattì, spariti un camion e un’auto: al via le indagini

I proprietari hanno formalizzato denuncia contro ignoti

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

Continuano i furti di veicoli a Canicattì. In questi giorni sono stati fatti sparire nelle ore notturne un camion Iveco di proprietà di un imprenditore 40enne, che si trovava posteggiato in contrada Giuliana, e una Fiat Uno, di proprietà di un artigiano sempre del luogo, in pieno centro città.

Non si esclude che ad agire sia comunque sempre la stessa mano criminale. Fatta l’amara scoperta i due proprietari hanno formalizzato denuncia, al momento contro ignoti, presso la Compagnia dei Carabinieri cittadina che hanno avviato le indagini.

