Estorceva soldi a imprenditore agricolo, arrestato 30enne

La squadra mobile di Ragusa ha arrestato in flagrante un albanese di 30 anni per estorsione aggravata, dopo la denuncia di un imprenditore agricolo, già datore di lavoro dell’indagato, il quale ha riferito di essere vittima da oltre due anni di reiterate richieste estorsive da parte dell’uomo. Le somme richieste variavano tra i 2.500 e i 4.000 euro, con cadenza periodica di 30-40 giorni, accompagnate da esplicite minacce di danni fisici o danneggiamenti ai mezzi agricoli dell’azienda.

Alla consegna del denaro (1.400 euro) dell’ultima estorsione, i poliziotti hanno predisposto un mirato servizio in un’area di parcheggio, documentando le fasi dell’incontro. L’uomo è stato bloccato subito dopo aver ricevuto il denaro, e arrestato in flagranza di reato. L’indagato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.