Lite tra tunisini finisce a coltellate: una vittima

L’uomo sarebbe stato accoltellato da un connazionale durante una lite.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un uomo, extracomunitario, di 35 anni è stato ucciso in un’azienda agricola dove lavorava in contrada Punta Corvo, poco lontano da Sampieri, frazione di Scicli.

Il delitto è scaturito al termine di una lite con un connazionale. Sul posto i carabinieri della stazione di Scicli che stanno sentendo i primi testimoni per risalire all’autore del delitto. I soccorsi, purtroppo, non sono serviti a evitare il peggio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, e gli operatori del 118 con due ambulanze. (Foto Franco Assenza)

