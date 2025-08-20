Realmonte

Incita bagnanti a salire in massa sulla scogliera della Scala dei Turchi, una denuncia

Numerosi trasgressori sono stati sanzionati dalla Polizia Municipale

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Proseguono i controlli da parte dei Vigili Urbani di Realmonte presso la Scala dei Turchi, uno dei monumenti naturalistici più iconici della Sicilia, per contrastare comportamenti incivili e garantire il rispetto delle regole.

Nei giorni scorsi, gli agenti sono intervenuti congiuntamente a una pattuglia dei Carabinieri per identificare un individuo che incitava i bagnanti a salire in massa sulla scogliera, violando le norme di accesso. Il soggetto è stato denunciato e sanzionato.

Nella giornata di ieri, si è reso necessario un nuovo intervento da parte della Polizia Municipale, a supporto del personale di vigilanza, per allontanare numerosi trasgressori che si erano introdotti nell’area senza autorizzazione. Gli stessi hanno abbandonato la zona dopo l’arrivo delle forze dell’ordine.

L’Amministrazione Comunale ribadisce la linea della tolleranza zero verso chi accede all’area senza pass, senza copertura assicurativa e in violazione delle disposizioni sul contingentamento degli ingressi. La Scala dei Turchi è un patrimonio da preservare, non da recintare: in un Paese civile, il rispetto delle regole dovrebbe essere spontaneo e condiviso.

«Non possiamo permettere che l’inciviltà di pochi comprometta la fruizione di un luogo che merita solo rispetto», dichiara il Sindaco. «Non abbasseremo la guardia. Invitiamo tutti i visitatori a rispettare le norme, tutelando il monumento, il lavoro degli operatori e la sicurezza propria e altrui.»

