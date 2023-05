Canicattì, svaligiata casa di campagna: rubati infissi e televisori 

Ladri in azione in contrada Casalotti a Canicattì. Ignoti sono riusciti ad entrare in un’abitazione di campagna, disabitata in questo periodo dell’anno, di proprietà di un pensionato ottantenne. Una volta dentro hanno letteralmente smontato tutti gli infissi della casa portando via tre finestre, le persiane e anche due televisori.

Nessuno dei residenti si è accorto di nulla. I ladri, utilizzando probabilmente un furgone, hanno caricato tutto e sono fuggiti indisturbati. Il danno non è stato quantificato ma è scoperto da assicurazione. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa che si è recato dai carabinieri e ha denunciato l’accaduto. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’identità dei responsabili.