Canicattì, svaligiate tre abitazioni: indagini

Tre abitazioni estive, utilizzate dai proprietari soltanto nei mesi più caldi per trascorrere le vacanze, sono state svaligiate a Canicattì. I ladri, dunque, sembrano non fermarsi e tendono a colpire le case che sanno essere disabitate in questo periodo dell'anno.

Nel primo caso ignoti hanno scassinato il portone di ingresso di un'abitazione di campagna, di proprietà di una sessantanovenne, riuscendo a portare via una moto da cross.

Il secondo furto è avvenuto in contrada Impisu. I ladri sono entrati in una villetta di proprietà di un quarantottenne portando via una cucina a legna, due infissi in alluminio e un frigorifero.

Il terzo episodio si è registrato in via Costamante. Ignoti, forzando un cancello, sono entrati nell'abitazione di un cinquantaduenne portando via tre panchine, alcuni lampioni e due ruote di un carretto siciliano dal giardino. Ladri che hanno poi "visitato" anche l'interno della casa rubando un frigorifero, una lavatrice e vari attrezzi. Indaga la polizia del commissariato di Canicattì.