Carabinieri, controllo del territorio: Canicattì, Castrofilippo, Aragona e Racalmuto sotto pressione

L’attività ha riguardato persone, veicoli ed esercizi commerciali

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio, predisposto nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza pubblica finalizzate al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa. Il servizio, eseguito nelle ore serali e notturne, ha interessato i comuni di Canicattì, Castrofilippo, Aragona e Racalmuto, con controlli mirati in diverse aree urbane e nei principali punti di aggregazione.

L’attività ha riguardato persone, veicoli ed esercizi commerciali, con particolare attenzione al rispetto della normativa di settore, in special modo quella relativa alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche, quale misura di prevenzione di comportamenti a rischio e tutela dell’ordine pubblico. Nel corso delle operazioni sono stati effettuati accertamenti di polizia, perquisizioni e controlli amministrativi, che hanno condotto alla contestazione di varie violazioni al Codice della strada, all’adozione di provvedimenti di competenza e alla segnalazione all’Autorità amministrativa di soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

