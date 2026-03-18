Completata rete idrica in via Nilde Iotti a Canicattì, Aica: “Risultato storico”

Azienda Idrica Comuni Agrigentini comunica il completamento dei lavori di allaccio alla rete idrica nella zona di via Nilde Iotti, all’incrocio con via Giudice Saetta, nel territorio del Comune di Canicattì.

Si tratta di un intervento atteso da anni, che segna un passaggio storico per la città, ponendo fine a criticità strutturali che si trascinavano da decenni e riconducibili a gestioni precedenti, sia sul piano idrico che fognario.

L’opera, realizzata grazie a un significativo impegno finanziario da parte di AICA, ha riguardato non solo la rete idrica ma anche, e soprattutto, l’intervento sulla rete fognaria di via Nilde Iotti, elemento fondamentale per garantire un sistema integrato ed efficiente e per superare definitivamente le criticità esistenti.

Gli interventi proseguiranno lungo via Nilde Iotti fino alla zona di via Antonio De Curtis, ampliando ulteriormente la copertura del servizio e garantendo nuove possibilità di allaccio per un numero crescente di cittadini.

Già nelle fasi di completamento dei lavori sono pervenute diverse richieste di allaccio, segno concreto di quanto questo intervento fosse necessario e atteso. AICA invita pertanto tutti i residenti interessati a presentare istanza per l’attivazione del servizio.

Questo risultato rappresenta molto più di un’opera pubblica, è un segnale concreto di cambiamento. È un intervento che AICA ha fortemente voluto, perché risponde a un bisogno reale dei cittadini e restituisce dignità a intere aree del territorio. L’impegno economico è stato rilevante e, in larga parte, legato proprio alla necessità di intervenire in modo strutturale anche sulla rete fognaria, per risolvere problemi storici e non più rinviabili. Quando si tratta di diritti essenziali come l’acqua e i servizi collegati, AICA c’è e continuerà ad esserci.