Covid, nuovo decesso a Canicattì: trentesima vittima

A Canicattì la situazione epidemiologica continua a preoccupare. Oggi si registrano 21 nuovi casi, 4 fine isolamento e, il trentesimo decesso.



“Rinnoviamo, dichiara il sindaco Ettore Di Ventura, per l’ennesima volta, le esortazioni a seguire le regole: mettere le mascherine, in modo corretto, coprendo naso e bocca, sanificatevi le mani, rispettate il distanziamento interpersonale, non abbracciatevi e baciatevi perchè non sapete se l’altra/o può essere o meno asintomatico e, soprattutto, se avete qualche sintomo, non andate in giro, potreste essere fonte di contagio per i vostri familiari, amici, conoscenti, per il prossimo in generale, consultate subito il vostro medico curante.

Trenta vittime è un tributo davvero pesante, continua il sindaco, facciamo uno sforzo e pensiamo alla salute di tutta la Comunità, che equivale non solo al benessere individuale ma anche ad evitare pesanti conseguenze per l’economia. Sono concetti che si ripetono da più di un anno e mezzo, conosciamo tutti molto bene quello che hanno comportato le restrizioni dei mesi trascorsi.Non dovrebbero essere necessari i sermoni quotidiani, i numeri parlano chiaro, è ora di dimostrare con i fatti ciò che vuol dire essere responsabili ed essere comunità”.