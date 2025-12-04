Canicattì

Deve scontare pena per droga e armi, arrestato e portato in carcere tunisino

Il40enne deve scontare un anno e otto mesi di reclusione presso il carcere di agrigento

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

A Canicattì i poliziotti del locale commissariato durante un controllo hanno individuato e arrestato un tunisino, di 40 anni, senza fissa dimora sul quale pendeva un ordine di carcerazione per spaccio di stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni.
A margine dei controlli è emerso che a carico del tunisino pendeva un ordine di carcerazione della Corte d’appello di Palermo diventata definitiva nel luglio del 2024. Il quarantenne tunisino è stato arrestato e trasferito alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento dove deve scontare un anno e otto mesi di reclusione.

