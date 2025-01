Distrutti i nuovi bagni nell’area mercato a Canicattì, la denuncia del sindaco Corbo

Ennesimo atto vandalico presso l’area artigianale dove si svolge il “mercato settimanale del mercoledì” a Canicattì; distrutti entrambi i bagni da poco ripristinati. A renderlo noto è il sindaco Vincenzo Corbo.

“Ho informato i carabinieri della locale compagnia che in mia presenza hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Invito la cittadinanza, anche in forma anonima, a segnalare agli organi competenti gli autori di questi vili gesti di vandalismo. Imminente l’area sarà protetta da un sistema di videosorveglianza con ulteriori controlli da parte delle forze dell’ordine. Definita dagli stessi ambulanti la migliore a livello regionale, evidentemente a qualcuno da fastidio”, scrive in una nota il primo cittadino allegando le foto dei bagni distrutti.