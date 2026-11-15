Canicattì

Il balcone cede, lei precipita mentre stende biancheria: 32enne sottoposta a intervento 

La donna, mamma di due figlie, si trova ricoverata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove ieri è arrivata in codice rosso

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

È stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico nella notte la trentaduenne di Canicattì precipitata ieri dal balcone della sua abitazione mentre stendeva la biancheria. La donna, mamma di due figlie, si trova ricoverata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove ieri è arrivata in codice rosso. In un primo momento si era anche ipotizzato il trasferimento in un nosocomio palermitano ma, forse per le condizioni critiche, alla fine si è deciso di farla restare nel capoluogo nisseno. 

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