Controlli antidroga, arrestato pusher con 170 dosi di marijuana 

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 22enne ritenuto presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Un’attività info-investigativa avviata dai militari dell’Arma ha indirizzato l’attenzione degli investigatori su 22enne catanese, sospettato di avere intrapreso un’attività di spaccio di stupefacenti. Nel tardo pomeriggio, durante un servizio predisposto per il contrasto dello spaccio nel quartiere Trappeto di Catania, con particolare attenzione alla via Capo Passero, gli operanti, suddivisi in due equipaggi, hanno iniziato ad osservare la zona retrostante di un edificio, caratterizzato dalla presenza di strutture precarie adibite a garage e cantine. Dopo qualche minuto di attesa una squadra ha visto arrivare il 22enne, a loro noto per pregresse segnalazioni giudiziarie, che avvicinatosi ad un garage ha prelevato dal tetto una busta nascondendola subito sotto il giubbotto. E’ scattato immediatamente l’intervento dei militari per fermare il giovane che, con uno scatto improvviso, ha iniziato a correre cercando di dileguarsi. Pochi metri più avanti è stato bloccato in sicurezza dall’altro equipaggio che, dopo l’identificazione, ha iniziato le attività di ricerca.

Il 22enne, sotto il giubbotto, aveva nascosto una busta di plastica con 71 dosi di marijuana, mentre, nel punto del tetto del garage, dove poco prima era stato visto prelevare una busta, i Carabinieri hanno recuperato altre 100 dosi di marijuana. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e sarà analizzato dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti LASS del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per gli ulteriori accertamenti tecnici disposti dall’Autorità Giudiziaria. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionaleil 22enne è stato quindi dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’autorità Giudiziaria, sottoposto all’obbligo di dimora. L’intervento conferma l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nel controllo capillare del territorio, attraverso servizi mirati e l’impiego di pattuglie in abiti civili, fondamentali per individuare condotte sospette e intervenire tempestivamente a tutela della sicurezza dei cittadini.