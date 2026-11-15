Furto di gasolio ai danni di un pullman: arrestato un 32enne 

I Carabinieri della Stazione di Sant’Alfio hanno arrestato in flagranza un 32enne catanese, autore di precedenti reati, mentre asportava gasolio da un autobus parcheggiato in via della Regione. L’intervento è scattato grazie all’intuito e alla prontezza di un militare dell’Arma che, nel recarsi in caserma per prendere servizio durante un turno notturno, ha notato, nel buio, un uomo accovacciato accanto a un autobus parcheggiato. Insospettito, ha immediatamente contattato il collega con cui avrebbe dovuto svolgere il servizio che lo ha subito raggiunto e, insieme, si sono avvicinati al mezzo, sorprendendo il 32enne mentre asportava il carburante attraverso un tubo.

Qualificatisi come Carabinieri, lo hanno immediatamente messo in sicurezza procedendo ai successivi accertamenti dove si è scoperto che il ragazzo era giunto sul posto con un’autovettura rubata nei giorni precedenti. Nei pressi del mezzo sono state trovate 4 taniche, una già riempita con oltre 20 litri di gasolio, le altre tre pronte per essere riempie, nonché un martello e diversi arnesi presumibilmente impiegati per forzare lo sportellino del serbatoio. Sulla scorta degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 32enne è stato arrestato per furto di gasolio e ricettazione di veicolo di provenienza furtiva, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva.