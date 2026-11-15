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Tragico schianto tra auto e camion, morta una donna di 55 anni 

La donna viaggiava a bordo di un'auto che, per cause in via di accertamento, si e' scontrata con un mezzo pesante

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Incidente stradale mortale, nel pomeriggio di oggi, in prossimità dello svincolo autostradale, lungo la strada provinciale 194 “Ragusana”, in territorio di Modica, dove è deceduta una donna di 55 anni, originaria di Malta.

La donna viaggiava a bordo di un’auto che, per cause in via di accertamento, si e’ scontrata con un mezzo pesante. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e il personale dei vigili del fuoco che sono intervenuti per estrarre la vittima dall’autovettura. La strada e’ momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni.

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