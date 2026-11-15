Messina

Accusa malore durante lite tra due famiglie, morto 54enne 

Dalle parole si sarebbe presto passato anche alle mani quando, ad un certo punto, l'uomo si è accasciato

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Una lite tra due nuclei familiari nel quartiere Giostra a Messina è finita in tragedia, perché un uomo di 54 anni – Giuseppe Lo Presti – è morto probabilmente per un malore durante la discussione. L’acceso litigio, per questioni private, ha coinvolto alcuni componenti delle due famiglie. Dalle parole si sarebbe presto passato anche alle mani quando, ad un certo punto, l’uomo si è accasciato. La polizia ha identificato tutte le persone coinvolte.

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