Il tributo a Rosario Livatino, il corpo del giudice beato esposto per la venerazione 

L’immancabile toga e un vangelo in mano. Migliaia di fedeli ad attenderlo e omaggiarlo. La salma di Rosario Livatino, primo giudice beato della chiesa cattolica, è stata esposta in pubblico per la cerimonia della venerazione. Ad officiare la messa l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. Presenti le più alte cariche civili e militari della provincia. Un fiume di gente, proveniente da tutta la Sicilia, non è voluta mancare all’atteso appuntamento. Il corpo di Livatino – come hanno spiegato i sacerdoti – è stato trovato “integro e incorrotto” e per esporlo al pubblico è stata creata un speciale maschera in silicone che ne riproduce i lineamenti del volto.

La città è blindata per il corteo. Le reliquie del Beato Rosario Livatino si muoveranno dalla chiesa Santa Chiara fino alla via che porta il nome proprio del giudice e poi al palco della celebrazione. Finita la celebrazione l’urna con le reliquie sarà riportata in chiesa davanti l’ingresso sul sagrato per permettere ai fedeli di potere venerare le reliquie. Terminata la venerazione l’urna sarà collocata dentro il mausoleo. Fino a domenica 18 Maggio il mausoleo resterà aperto per momenti di preghiera.

Successivamente verrà chiuso e l’esposizione, si terrà solo tre giorni l’anno strettamente legati alla vita del Beato: il 21 settembre, giorno del martirio; il 29 ottobre, memoria liturgica e il 9 maggio, giorno della beatificazione, per il resto dell’anno sarà collocato dentro la sepoltura privilegiata, non visibile, nella cappella a lui dedicata nella Chiesa Santa Chiara.