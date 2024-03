Impiegata rapinata in strada a Canicattì, portati via 800 euro 

Affiancano l’auto sulla quale viaggiava, le puntano addosso una pistola e le strappano la borsa che conteneva ben ottocento euro, soldi di proprietà dell’azienda per cui lavoro. Rapina a mano armata nel centro di Canicattì, tra via Gassman e via dei Bancari.

Ad entrare in azione, secondo una prima ricostruzione, almeno tre malviventi. Momenti di panico per una quarantaduenne impiegata del posto. La donna si è vista affiancare in strada e uno dei banditi le ha anche puntato contro l’arma.

Poi la fuga. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti del locale commissariato. Al via le indagini per risalire all’identità dei rapinatori. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza.