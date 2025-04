Livatino, deposta nel loculo della cappella la pergamena del verbale di traslazione

Deposta la pergamena del Verbale di estumulazione e traslazione del Corpo del Beato Rosario Angelo Livatino nel loculo della Cappella dove prima era posto.

In via informale il Notaio del Tribunale per la Ricognizione Canonica del Corpo del Beato Rosario Angelo Livatino, Sac. Giuseppe Lentini, il Sig. Vincenzo Corbo, Sindaco di Canicattì, il Rev. Sac. don Giuseppe Maniscalco e il Rev. Sac. don Calogero Manganello si sono recati al Cimitero di Canicattì per deporre la pergamena del Verbale di estumulazione e traslazione del Corpo del Beato Rosario Angelo Livatino nel loculo dove prima era posto e per ripristinare la Cappella.

Sarà in seguito posta una targhetta sulla lapide per informare i fedeli e i visitatori dell’avvenuta traslazione del corpo del Beato.